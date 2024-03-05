Aç kalan güvercinleri esnaf besliyor
ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, kar yağışı nedeniyle yem bulamayan güvercinleri esnaf besliyor
Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Ardahan'da birçok esnaf, kışın kentin karla kaplanması ve soğuk hava yüzünden aç kalan güvercinleri her sabah buğday ve arpa ile besliyor. Doğu Anadolu'da kenti beyaza bürüyen kar yağışının ardından etkisini artıran ve zaman zaman hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Ardahan'daki olumsuz hava şartları vatandaşların yanı sıra yaban hayatını da olumsuz yönde etkiledi. Kentte etkili olan dondurucu soğukların etkisini sürdürmesi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken ve donma tehlikesi geçiren güvercinlerin imdadına ise esnaf yetişiyor. Soğuklar nedeniyle olumsuz etkilenen güvercinlerin aç kalmaması için her gün kilolarca arpa ve buğday esnaf tarafından belli bölgelere bırakılıyor.
Kaptanpaşa Mahallesi Hal Caddesi'ndeki esnaf Özcan Gündüz, güvercinlere çevredeki esnaf arkadaşlarla imkanları dahilinde her gün yem attığını belirterek "Esnaf olan arkadaşlarla beraber toplanıp her gün kuşlara yem veriyoruz. Çünkü kış şartlarında dışarıda yiyecek bulamayan hayvanlar aç kalıyor. Onun için biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.
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