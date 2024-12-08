BANDA AÇE, 8 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın kuzeybatısındaki Açe eyaletinin başkenti Banda Açe'deki balık pazarında işçiler yoğun mesaide ter döktü.
Endonezya Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı, 2024 yılında 30,85 milyon ton deniz ürünü elde etmeyi hedefleyerek balıkçılık sektörüne teşvik sağladıklarını açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Açe'de Balıkçılık Teşviki - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?