Son Dakika Açe Haberleri

21:09 Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni (2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir dönem, ülkemizin kültür sanat dünyasını esir alan kısır ve bağnaz bakış açısı, binlerce yıllık medeniyet mirasımıza da sırtını döndü.

21:01 Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni (1) Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir dönem, ülkemizin kültür sanat dünyasını esir alan kısır ve bağnaz bakış açısı, binlerce yıllık medeniyet mirasımıza da sırtını döndü.

14:37 Endonezya'da toprak kayması GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Lamkleng köyü Toprak kayması sebebiyle zarar gören bölgeler Endonezya'nın Açe kentinin Kuta Cot Glie beldesindeki Lamkleng köyünde toprak kayması meydana geldi.

06:09 Endonezya'da 4 bin 440 kişi selden etkilendi Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde meydana gelen selden 4 bin 440 kişi olumsuz etkilendi.

18:53 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinin 16. yıldönümü Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin bulunduğu Masal Siron Mezarlığı, ölenlerin yakınları tarafından ziyaret edildi.

11:23 Endonezya'da sel nedeniyle 28 bin kişi yerinden oldu Endonezya'nın Açe eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 28 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

07:55 Endonezya'da sel nedeniyle 17 bin 648 ev su altında kaldı Endonezya'da Açe eyaletinin Doğu Açe bölgesinde sel nedeniyle 17 bin 648 evin su altında kaldığı bildirildi.

13:47 TİM Başkanı Gülle: "Endonezya ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Endonezya-Türkiye ikili ilişkileri kapsamında, "İki ülke arasındaki ticareti 2023 yılında 10 milyar dolara çıkarma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.

15:57 Endonezya'da Fransa karşıtı protesto düzenlendi Endonezya'nın Açe eyaletinde, Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi.

14:33 Şentop, Endonezya Halkın Temsilciler Meclisi Başkanı Soesatyo ve beraberindeki heyetle görüştü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Halkın Temsilciler Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo ve beraberindeki heyetle görüştü.

12:17 Endonezya Kızılhaçı İzmir depremi dolayısıyla Türkiye'ye yardıma hazır CAKARTA (AA) Endonezya Kızılhaçı (PMI), İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını bildirdi.

00:58 Son dakika! Bakan Kurum: "6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz" Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da dar gelirli aileler için 6 bin 434 konut kazandıracaklarını belirterek, 2 bin 690 dükkanlık sanayi sitesi yapacaklarını söyledi.

13:48 Son dakika haberi... Bakan Kurum: "6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz" Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da dar gelirli aileler için 6 bin 434 konut kazandıracaklarını belirterek, 2 bin 690 dükkanlık sanayi sitesi yapacaklarını söyledi.

12:51 Son dakika haberleri | Bakan Kurum AK Parti Karatay İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz hiçbir zaman devleti ve siyaseti, milletsiz bir 'alan' olarak görmedik.