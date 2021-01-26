Son Dakika Açe Haberleri

- 26.01.2021 12:09 Son dakika haberi... Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Son dakika haber... Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyonu aştı.
- 20.01.2021 21:09 Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir dönem, ülkemizin kültür sanat dünyasını esir alan kısır ve bağnaz bakış açısı, binlerce yıllık medeniyet mirasımıza da sırtını döndü.
- 20.01.2021 21:01 Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni (1)
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir dönem, ülkemizin kültür sanat dünyasını esir alan kısır ve bağnaz bakış açısı, binlerce yıllık medeniyet mirasımıza da sırtını döndü.
- 19.01.2021 14:37 Endonezya'da toprak kayması
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Lamkleng köyü Toprak kayması sebebiyle zarar gören bölgeler Endonezya'nın Açe kentinin Kuta Cot Glie beldesindeki Lamkleng köyünde toprak kayması meydana geldi.
- 15.01.2021 22:54 Endonezya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama devam ediyor
Sinovac Biotech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Endonezya'da uygulaması devam ediyor.
- 04.01.2021 06:09 Endonezya'da 4 bin 440 kişi selden etkilendi
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde meydana gelen selden 4 bin 440 kişi olumsuz etkilendi.
- 26.12.2020 18:53 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinin 16. yıldönümü
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin bulunduğu Masal Siron Mezarlığı, ölenlerin yakınları tarafından ziyaret edildi.
- 07.12.2020 11:23 Endonezya'da sel nedeniyle 28 bin kişi yerinden oldu
Endonezya'nın Açe eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 28 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.
- 07.12.2020 07:55 Endonezya'da sel nedeniyle 17 bin 648 ev su altında kaldı
Endonezya'da Açe eyaletinin Doğu Açe bölgesinde sel nedeniyle 17 bin 648 evin su altında kaldığı bildirildi.
- 16.11.2020 15:13 Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
- 16.11.2020 13:47 TİM Başkanı Gülle: "Endonezya ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Endonezya-Türkiye ikili ilişkileri kapsamında, "İki ülke arasındaki ticareti 2023 yılında 10 milyar dolara çıkarma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz.
- 03.11.2020 15:57 Endonezya'da Fransa karşıtı protesto düzenlendi
Endonezya'nın Açe eyaletinde, Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi.
- 03.11.2020 14:33 Şentop, Endonezya Halkın Temsilciler Meclisi Başkanı Soesatyo ve beraberindeki heyetle görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Halkın Temsilciler Meclisi Başkanı Bambang Soesatyo ve beraberindeki heyetle görüştü.
- 02.11.2020 16:41 Endonezya'da kabul edilen istihdam paketine karşı gösteriler sürüyor
Endonezya'da işçiler, hak ve güvencelerin yok sayıldığı gerekçesiyle istihdam düzenlemelerini protesto etti.
- 01.11.2020 12:17 Endonezya Kızılhaçı İzmir depremi dolayısıyla Türkiye'ye yardıma hazır
CAKARTA (AA) Endonezya Kızılhaçı (PMI), İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını bildirdi.
- 18.10.2020 17:53 Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 16.10.2020 17:17 Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 15.10.2020 16:33 Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 14.10.2020 14:33 Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 13.10.2020 15:25 Endonezya, Malezya, Japonya ve Pakistan'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya, Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkili olmaya devam ediyor.
- 12.10.2020 15:55 Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 11.10.2020 00:58 Son dakika! Bakan Kurum: "6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz"
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da dar gelirli aileler için 6 bin 434 konut kazandıracaklarını belirterek, 2 bin 690 dükkanlık sanayi sitesi yapacaklarını söyledi.
- 10.10.2020 19:15 Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.
- 10.10.2020 13:48 Son dakika haberi... Bakan Kurum: "6 bin 435 sosyal konut inşa ediyoruz"
Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da dar gelirli aileler için 6 bin 434 konut kazandıracaklarını belirterek, 2 bin 690 dükkanlık sanayi sitesi yapacaklarını söyledi.
- 10.10.2020 12:51 Son dakika haberleri | Bakan Kurum AK Parti Karatay İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz hiçbir zaman devleti ve siyaseti, milletsiz bir 'alan' olarak görmedik.
- 09.10.2020 17:49 Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 07.10.2020 15:15 Son dakika: Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Gelen son dakika haberlerine göre Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 06.10.2020 15:19 Son dakika haberleri... Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Son dakika gündem haberi... Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 05.10.2020 17:31 Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 04.10.2020 15:13 Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 02.10.2020 16:15 Son dakika haberi | Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Bir son dakika haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 30.09.2020 14:27 Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 29.09.2020 16:09 Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 28.09.2020 15:37 Son dakika haber: Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Son dakika gündem haberi... Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 27.09.2020 15:37 Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 23.09.2020 15:05 Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 22.09.2020 14:13 Son dakika! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Bir son dakika haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.
- 18.09.2020 15:29 Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 17.09.2020 13:11 Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.
- 16.09.2020 13:43 Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.
- 14.09.2020 14:03 Son dakika haber! Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 vakalarına dair gelişmeler
Son dakika gündem haberi... Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.
- 13.09.2020 13:53 Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.
- 12.09.2020 16:07 Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
CAKARTA/KUALA Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.
- 12.09.2020 07:29 Son dakika haber... Endonezya'da kurtarılan Arakanlı sığınmacılardan 3'ü hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberi: Endonezya'nın Açe eyaletinde kurtarılan Arakanlı Müslümanlardan 3'ünün yaşamını yitirdiği bildirildi.
- 11.09.2020 14:57 Son dakika haberi: Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Son dakika gelişmesine göre Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.
- 10.09.2020 15:55 Son dakika haberleri! Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Son dakika haberi... Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya, Endonezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.
- 09.09.2020 13:49 Son Dakika: Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Son dakika haberlerine göre Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya, Endonezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.
- 08.09.2020 14:41 Malezya, Endonezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinden Malezya, Endonezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.
- 07.09.2020 23:36 Endonezya'da denizde mahsur kalan 297 Arakanlı Müslüman kurtarıldı
Endonezya'nın Açe eyaletinde tekneleriyle denizde mahsur kalan 297 Arakanlı Müslüman kurtarıldı.
- 07.09.2020 15:43 Endonezya sularında kurtarılan Arakanlı Müslümanların 7 aydır denizde olduğu belirlendi
Endonezya'nın Açe eyaletinde kurtarılan 297 Arakanlı Müslüman'ın 7 aydır denizde olduğu tespit edildi.