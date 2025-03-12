Açe'de 26 Tutuklu Firar Etti

CAKARTA, 12 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Açe eyaletindeki bir devlet hapishanesinden firar eden 26 tutukluyu arama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Pazartesi günü erken saatlerde 52 tutuklu, vilayetin Kutacane kasabasındaki cezaevinden kaçmıştı. Eyaletin cezaevi işlerinden sorumlu genel müdürü Yan Rusmanto, firari mahkumlardan 26'sının çarşamba sabahı itibarıyla yakalanarak yeniden cezaevine gönderildiğini söyledi.

Polis sözcüsü Joko Krisdiyanto, başka firar olaylarını önlemek için Açe polisinin hapishanedeki güvenliği artırdığını ve kaçakları arama çalışmalarını hızlandırdığını söyledi.

Krisdiyanto, "Vatandaşlardan firari mahkumlarla ilgili gördükleri ya da duydukları her şeyi derhal bize bildirmelerini istiyoruz" dedi.

Yetkililer, daha ağır yasal sonuçlarla karşı karşıya kalmamak için kaçakların gönüllü olarak teslim olması gerektiğini belirtti.