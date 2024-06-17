Endonezya'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazı için Camileri Doldurdu - Son Dakika
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Endonezya'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazı için Camileri Doldurdu

Endonezya'nın Açe eyaletinin başkenti Banda Açe'nin Pidie bölgesinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu. Pide'deki camide bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazı coşkusunu birlikte yaşadı. Ülkeye kurban organizasyonu kapsamında kesilecek kurbanlıkların dağıtımı için gelen TDV ekibi de bayram namazında Müslümanların sevincine ortak oldu. Camideki yoğunluk nedeniyle bazı Müslümanlar namazını avluda kıldı.

17.06.2024 04:31
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BANDA Endonezya'nın Açe eyaletinin başkenti Banda Açe'nin Pidie bölgesinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Pide'deki camide bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazı coşkusunu birlikte yaşadı.

Ülkeye kurban organizasyonu kapsamında kesilecek kurbanlıkların dağıtımı için gelen TDV ekibi de bayram namazında Müslümanların sevincine ortak oldu.

Camideki yoğunluk nedeniyle bazı Müslümanlar namazını avluda kıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazı için Camileri Doldurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazı için Camileri Doldurdu - Son Dakika
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