Acemi Kasaplar Acil Servisleri Doldurdu

Acemi kasaplar acil servilerde yoğunluk oluşturdu
ERZURUM - Erzurum'da Kurban bayramının ilk gününde acemi kasaplar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.
Erzurum'da kurbanlarını keserken yaralanan vatandaşlar Şehir Hastanesi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin acil servislerine başvurdu. Kurbanlarını taşırken ve etleri keserken yaralanan vatandaşlar, tedavilerinin ardından evlerinin yolunu tuttular.
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