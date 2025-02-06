Acil Akciğer Grefti Uçuşuyla Ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla, acil organ nakli bekleyen hasta için Kahramanmaraş'tan Ankara'ya akciğer grefti ulaştırıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Kahramanmaraş'tan Ankara'ya akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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