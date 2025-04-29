Acil Durum Araçlarına Yol Ver Projesi

Bitlis'te trafikte acil durum araçlarının geçişini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında tatbikat yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Alperen Şahin, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Muhammed Kızılkaya ile Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Ozan Sirek koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Rahva kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturuldu.

Tatbikatta sürücülerin hem sağ hem de sol şeritteki araçlarıyla kenara çekilerek orta şeridi ambulansların geçişi için nasıl boş bırakmaları gerektiği anlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Güzeltaş, sürücülerde farkındalık oluşturmak ve acil durum araçlarına yol verilmesini teşvik etmek amacıyla tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla duruma dikkati çekmek istediklerini belirten Güzeltaş, "Bu sadece bir trafik kuralı değil, aynı zamanda insan hayatına verilen değerin bir göstergesi. Unutulmamalı ki ambulansa değil, yaşama yol veriyoruz." dedi.