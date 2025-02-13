Acil Müdahalede Pazarlık Yapıldı

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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda hastaya acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapılmasına ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.