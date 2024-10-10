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Acil Sağlık Ekiplerine Eğitim

Acil Sağlık Ekiplerine Eğitim

Erzurum'da 112 Acil Sağlık ekiplerine öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi.

10.10.2024 16:46
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Erzurum'da, 112 Acil Sağlık ekiplerine öfke kontrolü ve stres yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, İl Ambulans Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş ve 112 Acil Sağlık ekipleri katıldı.

Programda, psikoterapist Yavuz Aktepe "öfke kontrolü ve stres yönetimi", iş yeri hekimi Zeynep Nur Karataş ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Tuğçe Demir alanlarıyla ilgili katılımcılara eğitim verdi.

İl Ambulans Başhekimi Taş, AA muhabirine, 112 Acil Sağlık çalışanlarına yönelik planladıkları bu eğitimlerin çok önemli olduğunu söyledi.

İş sağlığı güvenliği anlamında da personele eğitim verildiğini ifade eden Taş, "Personelin moral ve motivasyonunu artırmak, bilinçlendirmek ve yaptıkları işte profesyonel davranmaları için bu tür eğitimlerimiz devam edecek. Yaklaşık 450'ye yakın personelle il genelinde 36 birimle çalışıyoruz. Günlük ortalama 500 ve 750 arasında vaka transferi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yoğun iş temposu içinde stres altında kalabiliyorlar

Taş, yoğun iş temposu içinde çalışan personelin doğal olarak stres altında kalabildiğine işaret etti.

Bu eğitimlerin stresle başa çıkıp süreci yönetmek açısından son derece faydalı olduğunu vurgulayan Taş, "Stres yönetimini daha iyi ve kabiliyetli şekilde yerine getirmek için bu tür eğitimler planlıyoruz. Eğitimler kapsamında personele moral geceleri düzenleyip tiyatro ve kurumsal etkinlikler yapıyoruz. 'Mutlu çalışan, mutlu yönetici' politikasını uygulamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız ne kadar mutlu olursa biz de o kadar mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Yarın sona erecek eğitim programında, kent genelinde başarılı olan 112 Acil Sağlık personellerine belge verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Acil Sağlık Ekiplerine Eğitim - Son Dakika

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