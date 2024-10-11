Acil Servislerde Nöbet Düzeni Değişti - Son Dakika
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Acil Servislerde Nöbet Düzeni Değişti

Bakanlık, uzman tabipleri il genelinde diğer kamu sağlık tesislerinde görevlendirebilecek.

11.10.2024 02:18
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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı'nca, "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ"de yapılan değişikliğe göre, uzman tabipler ihtiyaç halinde il geneli nöbet ve acil sağlık himetleri sunumunun sürekliliğinin sağlanması için, bulundukları ilde kendi çalıştıkları sağlık kuruluşunun dışında diğer kamu sağlık tesislerinde de görevlendirilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ'de değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğe göre, uzman tabipler ihtiyaç halinde, il geneli nöbet ve acil sağlık hizmetleri sunumunun sürekliliğinin sağlanması için, bulundukları ilde kendi çalıştıkları sağlık kuruluşunun dışında diğer kamu sağlık tesislerinde de görevlendirilebilecek.

Önceki tebliğde yer alan "İl genelinde üniversiteler hariç olmak üzere kamu sağlık tesislerinde görevli olan uzman tabiplerin, kendi kurumlarındaki görevlerini aksatmayacak şekilde müdürlük tarafından yapılacak planlamaya göre görev yaptıkları kurumlar haricindeki kamu yataklı sağlık tesislerinde nöbet görevine dahil edilmeleri mümkündür" maddesi, "Üniversite hastaneleri hariç olmak üzere kamu sağlık tesislerinde görevli uzman tabipler; il geneli nöbet ve acil sağlık hizmet sunumunun sürekliliğinin sağlanması adına, görevlendirilecekleri birimlerde yeterli sayıda uzman hekimin bulunmadığı durumlarda, kendi kurumlarındaki görevlerini aksatmayacak şekilde müdürlük tarafından; ilin nüfusu, coğrafi özellikleri ve hastanenin uzaklığı gibi kriterler dikkate alınarak yapılacak planlamaya göre diğer kamu sağlık tesislerine görevlendirilebilirler" şeklinde değiştirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Acil Servislerde Nöbet Düzeni Değişti - Son Dakika

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