Adalet Bakanı, başörtülü hakim talebine soruşturma başlatıldığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalet Bakanı, başörtülü hakim talebine soruşturma başlatıldığını açıkladı

Adalet Bakanı, başörtülü hakim talebine soruşturma başlatıldığını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada sanık avukatının, başörtülü hakimlerin reddi talebinde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, olayı '28 Şubat zihniyeti ile hareket etmek' olarak nitelendirdi ve son 22 yılda yapılan hak ve özgürlüklerin genişletildiğini belirtti.

18.05.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada sanık avukatının, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle reddi hakim talebinde bulunması ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla olayı "28 Şubat zihniyeti ile hareket etmek" diye niteledi ve yasakları kaldıran, hak ve özgürlükleri genişleten çok sayıda adım attıklarını ileri sürdü. Tunç, şunları kaydetti:

"Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Yine anayasamıza göre kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde son 22 yılda yasakları kaldıran, hak ve özgürlükleri genişleten çok sayıda adım atılmış, kadınlara yönelik 'pozitif ayrımcılık' ilkesi yine bu dönemde Anayasal kural haline getirilmiştir."

"HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE HAKARET EDEN DÖNEM GERİDE KALMIŞTIR"

Tunç, son 22 yılda temel hak ve özgürlüklerin önünü açtıklarını öne sürerek, şunları söyledi:

"Kadınların hiçbir ayrım gözetilmeden çalışma hayatında yer almaları birileri rahatsız olsa da yine bu dönemde hayata geçmiştir. Türk kadını çalışma hayatının her alanında olduğu gibi yargı teşkilatımızda da başarılarıyla öne çıkmaktadır. Adalet teşkilatımızda görev yapan 8 bin 871 kadın hakim ve savcımız, adaletin tecellisi için ülkemizin dört bir yanında fedakarca çalışmaktadır.

Avukatın yaptığı yakışıksız hareket, başı açık ya da kapalı olsun tüm kadın hakim ve savcılarımızı da derinden üzmüştür. Kadınlara ikinci sınıf muamelesi yapan, hak ve özgürlüklere hakaret eden bu tür olaylar artık geride kalmıştır. Son 22 yılda temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde takınılan bu tavır asla kabul edilemez."

Kaynak: ANKA

Yılmaz Tunç, 28 Şubat, Ankara, Hakim, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı, başörtülü hakim talebine soruşturma başlatıldığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
15:14 SADAT, Nijer’e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı SADAT, Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı
15:10 Yok böyle bir para Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine tarihi prim Yok böyle bir para! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine tarihi prim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:06:21. #1.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı, başörtülü hakim talebine soruşturma başlatıldığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement