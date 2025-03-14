Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da iftar programında konuştu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Huzur için, birlik için, beraberlik için herkesin yüksek bir heyecanı var. Bu heyecanı Van'da, bölgede görmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum.

14.03.2025 20:46
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Huzur için, birlik için, beraberlik için herkesin yüksek bir heyecanı var. Bu heyecanı Van'da, bölgede görmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. İnşallah bu ümitler kırılmaz ve ülkemiz aydınlık bir geleceğe adım atar." dedi.

Van'daki programları kapsamında Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılan Tunç, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van'ın kadim bir kent olduğunu belirten Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıldan bu yana ülke genelinde olduğu gibi Van'da da çok önemli eserlere imza attıklarını söyledi.

Ülkeyi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmak için çok çalıştıklarını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Vesayetçi ve darbeci anlayış iktidara geldiğimiz günden bu yana hiç boş durmadı. Partimize kapatma davaları açıldı. Sokak hareketleri yapıldı. Gezi olayları çıkartıldı. MİT krizi, 17-25 FETÖ yargı darbe kalkışması, 15 Temmuz hain darbe kalkışması, terörün azdırılması. Tüm bunlarla karşı karşıya kaldık. Bu ülkenin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenler oldu. Emperyalistler hiç boş durmadı. 40 yıldan bu yana ülkemizin birlik ve beraberliğini, milletimizin huzurunu bozmak için bir fitne ateşi yakıldı. 40 yıldan bu yana terörle mücadele ettik, ediyoruz. Terörsüz bir Türkiye'ye adım attığımız günlerdeyiz, bunun şafağındayız. 40 yıldan bu yana büyük kayıplarımız oldu. Binlerce şehit verdik, insanlarımızı kaybettik. Maddi ve manevi kayıplarımız oldu."

"Bundan sonra terörsüz bir Türkiye diyoruz"

Ülkenin gelişmesinin ve kalkınmasının önündeki en büyük engelin terör olduğunu vurgulayan Tunç, "Terörle mücadele uğruna harcadığımız enerjiyi eğer ülkenin kalkınmasına, enerji yatırımlarına, savunma sanayisine, milletimizin refahına harcayabilseydik bugün çok daha müreffeh bir konumda olurduk. Maalesef bu fitneyi milletimizin içine koydular ve bugünlere geldik. Bundan sonra terörsüz bir Türkiye diyoruz." ifadelerini kullandı.

Silahların, çatışmaların olmadığı, güvenlik güçlerinin şehit edilmediği, insanların ölmediği, ayrım yapmadan Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi ile birliği ve bütünlüğü daha da kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı'na başlamak istediklerini vurgulayan Tunç, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl ekim ayında yaptığı konuşmanın ardından atılan adımların çok önemli olduğunu belirtti.

Emperyalizmin ülke üzerindeki hedeflerini çöpe atıp birlik ve beraberliği kuvvetlendirerek kardeşçe yola devam edeceklerini dile getiren Tunç, şöyle konuştu:

"Ülkemiz huzurlu bir geleceğe adım atacak. Çok umutluyuz. Van'da sabahtan bu yana ziyaretler yapıyoruz. Adliyelerimizi, Valiliğimizi ve partimizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla sohbetler ettik. Şimdi de sizlerle iftar sofrasını paylaşıyoruz. Büyük bir beklenti var. Huzur için, birlik için, beraberlik için herkesin yüksek bir heyecanı var. Bu heyecanı Van'da, bölgede görmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. İnşallah bu ümitler kırılmaz ve ülkemiz aydınlık bir geleceğe adım atar. Üzerimize düşen sorumluluklar var. Bu sorumlulukları inşallah en iyi şekilde yerine getirerek, şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak ülkemizi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına katacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, güçlü insan kaynağımız, genç nüfusumuz var. Türkiye dünyanın süper gücü olur. Yeter ki o fitne ateşlerini söndürelim, aradan terörü çıkaralım. Etnik kökeni ne olursa olsun kardeşçe, milletçe Türkiye'nin çatısı altında hep beraber birlik beraberliğimizi güçlendirerek yolumuza devam edelim."

"Halkımız, ilimizin sorunlarının çözümünde yetkin olduğumuzun inancındadır"

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ise göreve geldikleri günden itibaren halkın yoğun teveccühüyle karşılaştıklarını anlattı.

Kentteki sorunları çözüme kavuşturacaklarını söyleyen Arvas, "Halkımız, ilimizin kronik sorunlarının çözümü noktasında, yetkin ve etkin olduğumuzun umudu ve inancındadır. Bu süreçte tüm teşkilatlarımız popülist, göstermelik siyasetten uzak, eser ve hizmet siyasetine odaklanmış. İktidarımızın, memleketimizin ihtiyacı olan projelerinin hayata geçirilmesi sürecinde, projelerin takibi ve yatırım programına alınması, genelde ve yerelde siyasetçilerin işidir. Bu minvalde her kurum ve kuruluş asli işlerini layıkıyla yapmakla mükelleftir." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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