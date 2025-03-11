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Adalet Partisi'nden Suriye Açıklaması

Vecdet Öz; Suriye'deki anlaşmanın PKK/PYD'ye meşruiyet kazandırdığını ve Türkiye için risk taşıdığını belirtti.

11.03.2025 16:58
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(ANKARA)- Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Suriye'nin geçici lideri Ahmed eş- Şara ile SDG Lideri Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Anlaşma ile PKK/PYD meşruiyet kazanmış ve dolayısıyla Suriye'de kazanan taraf ABD ve İsrail olmuştur" dedi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye geçici yönetimi lideri Ahmet Hüseyin eş-Şara ile SDG komutanı Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşma, Suriye'nin doğu ve kuzeydoğu vilayetlerini kontrol altında tutan Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin ülkenin tüm kurumlarına entegre edilmesini sağlamıştır. Yapılan bu anlaşma ile PKK/PYD her türlü anayasal güvenceye sahip olurken başta Türkmenler olmak üzere ülkede bulunan diğer etnik bileşenler anayasal güvenceden yoksun bırakılmıştır.

PKK/PYD'nin Suriye'nin en büyük askeri gücü haline geldiğini vurgulayan Öz, "Geçmişte Irak'ın Kuzeyinde Barzani yönetimi benzeri bir otonom yapı ile söz sahibi yapılırken bu kez de ABD desteğinde 10 yıldır eğitilen, 100 bin tır askeri güçle teçhiz edilen PKK/PYD, askeri alt yapısı İsrail tarafından yok edilen Suriye'nin en büyük askeri gücü haline getirilmiştir" dedi.

"DEM'le yapılan görüşmelere derhal son verilmeli"

Söz konusu gelişmelerin Türkiye üzerindeki muhtemel etkilerine de değinen Öz, ikinci açılım sürecine son verilmesi gerektiğini savundu. Vecdet Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun bir süre önce Irak'taki PKK unsurlarının büyük bir bölümü IŞİD bahanesiyle Suriye'ye taşınmıştı. Şimdi de geride kalan 2 bin PKK'lı taşınmaktadır ve yakında silah bırakacak tek bir PKK'lı kalmayacaktır. Türkiye'nin silah bırakın, teslim olun çağrısını boşa düşüren ve Suriye'nin egemenliğine ortak olan PKK/PYD unsurları, bu kez de devlet hüviyeti altında daha güçlü bir şekilde sınırlarımızda tehlike olmaya devam edecektir. Bu gelişme, barış süreci adı altında terör unsurlarıyla DEM Parti üzerinden yapılan müzakerenin ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. DEM'le yapılan görüşmelere derhal son verilmeli, talimatları ABD/İsrail'den alacak olan PKK/PYD unsurlarının söz sahibi olduğu Suriye ile olan ilişkiler ve sınır güvenliğimiz konusunda yeni bir strateji ve yaptırım ortaya konmalıdır."

Kaynak: ANKA

Vecdet Öz, Türkiye, Suriye, PKK, Son Dakika

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