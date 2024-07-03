Adana Altın Koza Film Festivali Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Adana Altın Koza Film Festivali Başvuruları Başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin yarışmalı bölümleri için başvurular başladı. Festivalde ulusal ve uluslararası kategorilerde birçok film yarışacak.

03.07.2024 12:04  Güncelleme: 12:56
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin yarışmalı bölümleri için başvurular başladı. Son başvuru tarihi ise 16 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

Bu yıl 23 ile 29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Adana Altın Koza Film Festivali'ne başvurular başladı. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl;  Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler sinemaseverlerle buluşacak. Türk edebiyatının önemli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik etmek amacıyla bu yıl Uzun Metraj Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması da yarışmalı bölümler arasında olacak.

Yarışma yönetmelik ve başvuru formlarına  'https://altinkozaff.org.tr/' bağlantısından ulaşılabilecek. Tüm kategorilerde başvurular, 16 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sinemaya ve sanata desteklerinin kesintisiz olarak devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Altın Koza Film Festivali Başvuruları Başladı - Son Dakika

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