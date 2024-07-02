Adana AOSB'deki Ahşap Panel Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Adana AOSB'deki Ahşap Panel Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ahşap panel üretim fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri söndürme çalışmalarına destek verdi. Fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

02.07.2024 18:37
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) bir ahşap panel üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

AOSB'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alındı.

Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri ve arazözler de destek verdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana AOSB'deki Ahşap Panel Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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