Adana Cezaevinde Tahliyeler Başladı

ADANA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, yeni infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte tahliyeler başladı. Yakınlarıyla buluşan mahkumlar, hasret giderdi. 19 aylık cezaevi sürecinin ardından tahliye olan Ayhan Özen (56), "Bayram öncesi bizim için çok büyük bir sevinç oldu. Çocuklarımın yanına gideceğim, bayramı birlikte yaşayacağız" dedi.

Kamuoyunda 10'uncu yargı paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un içerdiği hükümler çerçevesinde Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sabah saatlerinde tahliyeler başladı. Gece saatlerinde cezaevi önüne gelen mahkum yakınları, tahliye işlemlerini bekledi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından tahliyeler yapıldı. Cezaevinden çıkan mahkumlar, yakınlarıyla hasret giderdi. Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte, evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan mahkum ve yakınları sevinç yaşadı.

'DEVLETİMİZ ELİMİZDEN TUTTU'

Cezaevinden tahliye olan Kaan Türkyılmaz (23), mutlu olduğunu ifade ederek. "Yüce Allah'ın adaletine sığındık, devletimiz de elimizden tuttu. Allah diğer kader mahkumlarına yardım etsin. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, bir af daha istiyoruz. Babam cezaevinde, 15 yıl ceza aldı. Onun da çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIN YANINA GİDECEĞİM'

Cezaevinde 19 ay kaldıktan sonra tahliye olan Ayhan Özen ise "Daha 49 ayım vardı, tahliye oldum. Çok mutluyum. Allah herkese yaşatsın bu mutluluğu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bayram öncesi bizim için çok büyük bir sevinç oldu. Çocuklarımın yanına gideceğim, bayramı birlikte yaşayacağız" dedi.

'İKİ BAYRAMI BİRDEN YAŞIYORUZ'

Tahliye olacak arkadaşını bekleyen Özkan Özhan (38) ise "İki bayramı birden yaşıyoruz. Allah kimseyi buraya düşürmesin. Arkadaşımı görünce koşup sarılacağım, öpeceğim. Götürüp, 2 rekat tevekkül namazı kıldıracağım. Çok mutluyuz" ifadesini kullandı.