Adana'da 10 Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da haklarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan 10 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarla 10 firari hükümlüyü yakaladı.
Bir hükümlünün saklandığı tavan arasında bulunması polis kamerasınca kaydedildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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