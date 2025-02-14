Adana'da 14 Şubat Nikah Salonlarında Yoğunluk - Son Dakika
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Adana'da 14 Şubat Nikah Salonlarında Yoğunluk

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Adana'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Evlendirme dairelerinde yapılan başvurular her yıl olduğu gibi bu yıl da arttı, çiftler bu özel günü değerlendirerek dünya evine girdi.

14.02.2025 12:48  Güncelleme: 12:55
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Adana'da nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu

ADANA - Adana'da hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Adana'da bulunan evlendirme dairelerinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğunluk yaşandı. 14 Şubat tarihinde nikah talepleri her yıl olduğu gibi bu yıl da arttı. Çiftler, nikah dairesine başvuru yaparak özel günü değerlendirdi. İlçe belediyelerin evlendirme memurları Sevgililer Günü'nde başvuruda bulunan çiftlerin nikahlarını kıydı.

Nikah salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahlarını kıyarak çifte mutluluk yaşadıklarını ifada etti.

Nikahı kıyılan Ahmet ve Zehra Uğur çifti, tarihi özellikle seçtiklerini, çok mutlu olduklarını söyledi.

Yasin ve Ebru Özdemir çifti ise tarihi nikah memurunun yardımıyla seçtiklerini, 14 Şubat'ta evlendikleri içinde şanslı ve heyecanlı olduklarını anlattı.

Adana\'da 14 Şubat Nikah Salonlarında Yoğunluk
Kaynak: İHA

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