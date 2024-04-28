Adana'da 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Adana\'da 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 15 bin 802 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan F.A, E.İ. ve E.M.K isimli şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

28.04.2024 10:09
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sucuzade Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste 15 bin 802 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler F.A, E.İ. ve E.M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 15 bin 802 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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