Adana'da 2 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Adana'da ormanlık alanda 2 bin 115 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Feke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı Hint keneviri ekimi yapılacağı bilgisi alınan ormanlık alandaki bir bölgeyi yerleştirilen gizli kamerayla takip etti.

Ekipler, bitkilerin bir kısmını eken 2 şüpheliyi kameradan tespit ederek gözaltına aldı.

Bölgede yapılan çalışmada, bir kısmı ekili 2 bin 115 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.