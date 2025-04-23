Adana'da 23 Nisan Coşkusu

1) ADANA'DA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI, KIZLARIN AEROBİK GÖSTERİSİ İLGİ TOPLADI

ADANA'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk tören İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün merkez Seyhan İlçesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bulunan anıta çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda kent protokolü ile ilk ve ortaokullardan yüzlerce öğrencinin katılımıyla tören düzenlendi. Atatürk baskılı kırmızı-beyaz kıyafetler ve asker üniformaları giyen öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları salladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan törende, çocuklar Vali Yavuz Selim Köşger'e buket takdim etti. Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterisinin yanı sıra kız öğrencilerden oluşan takımın sergilediği step aerobik gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.