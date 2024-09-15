Adana'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

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Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan M.K, Y.T. ile D.T. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.