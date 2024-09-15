Adana\'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

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ADANA'da polis ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 1'i kadın 3 firariyi adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Musa K., 'kasten yaralama' suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Yetkin T. ile 'banka ve kredi kartlarını kullanıp, yarar sağlama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Dilek T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlülerin saklandıkları adresleri tespit etti. Polis, adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 3 firari hükümlüyü yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,