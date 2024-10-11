Adana'da 3 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Adana'da bir kamyonda 3 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde durdurdukları bir kamyonda arama yaptı.

Aramada, 3 milyon makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.