Adana'da 3 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir kamyonda 3 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde durdurdukları bir kamyonda arama yaptı.
Aramada, 3 milyon makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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