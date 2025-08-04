Adana\'da 4.8 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 4 milyon 840 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonet ve minibüste arama yaptı.
Ekipler, araçlarda 4 milyon 840 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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