Adana\'da 4.8 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 4 milyon 840 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonet ve minibüste arama yaptı.

Ekipler, araçlarda 4 milyon 840 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.