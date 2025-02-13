Adana'da 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da durdurulan motosiklette 5,036 uyuşturucu hap ve diğer maddeler bulundu, sürücü tutuklandı.

13.02.2025 10:16
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Adana'da durdurulan bir motosiklette 5 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde yaptığı uygulamada, durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette yapılan aramada, 5 bin 36 uyuşturucu hap, 1,56 gram sentetik uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etkili 56 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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