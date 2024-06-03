Adana'da 8 ruhsatsız tabanca ve 93 silah parçası ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da 8 ruhsatsız tabanca ve 93 silah parçası ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Adana\'da 8 ruhsatsız tabanca ve 93 silah parçası ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretini önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca ve 93 silah parçası ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

03.06.2024 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 8 ruhsatsız tabanca ve 93 silah parçasının ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Ova Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste ruhsatsız 1'i kurusıkı ruhsatsız 8 tabanca, 50 mermi ile icra yayı ve şarjör gibi 93 silah parçası bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli Selahattin K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Operasyon, Seyhan, Adana, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 8 ruhsatsız tabanca ve 93 silah parçası ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
09:52 Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler Yenilenen seçimde de kazanan CHP oldu! Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ipi göğüslediler
10:55 A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’yi 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü
10:52 Bir sigara grubuna daha zam En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu Bir sigara grubuna daha zam! En ucuzu 61 TL, en pahalısı 70 TL oldu
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
09:13 Japonya’da deprem: 5 bina çöktü Japonya'da deprem: 5 bina çöktü
08:51 Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli’ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli'ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 11:09:23. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da 8 ruhsatsız tabanca ve 93 silah parçası ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement