Adana'da Aile Katliamı: 3 Müebbet İstemi

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Adana'da silahla annesini, babasını ve anneannesini öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma"ktan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde annesi Minteha (61) ve babası İlyaz Aydın (63) ile anneannesi Ülfet Köse'yi (80), evde uyudukları sırada tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 22 Ekim 2024'te tutuklanan ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen Serdar Aydın (27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede olay günü saat 04.19 sıralarında sanık Serdar Aydın'ın 112 Acil Sağlık ekiplerini aradığı belirtildi. Bu sırada Aydın'ın annesinin bağırdığı ve silah seslerinin geldiği anlatılan iddianamede, sağlık ve polis ekiplerinin adrese gittiği kaydedildi.

İddianamede, ekiplerin evin oturma odasında silahla vurulan Ülfet Köse ve Minteha Aydın'ı ölü, İlyaz Aydın'ı da yaralı buldukları ifade edildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlyaz Aydın'ın kurtarılamadığı belirtilen iddianamede, otopsi raporuna göre ölümlere ateşli silahın neden olduğu bildirildi.

İddianamede, sanığın henüz tespit edilemeyen sebeple tabancayla annesi Minteha Aydın'a ve anneannesi Ülfet Köse'ye yönelik "kadın ve üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez, babası İlyaz Aydın'a yönelik "üst soyu kasten öldürme" suçundan bir kez olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Serdar Aydın, ifadesinde, "Sabaha karşı tabanca sesi duyup uyandım. Odaları kontrol ettiğinde annem, babam ve anneannemin silahla vurulduğunu gördüm." beyanında bulundu.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olay

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 22 Ekim 2024'te annesi Minteha ve babası İlyaz Aydın ile anneannesi Ülfet Köse'yi evlerinde uyudukları sırada tabancayla öldüren Serdar Aydın, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.