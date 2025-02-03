Adana'da Aile Katliamı: 3 Müebbet İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Aile Katliamı: 3 Müebbet İstemi

Serdar Aydın, annesi, babası ve anneannesini öldürmekten 3 kez ağır müebbet ile yargılanacak.

03.02.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da silahla annesini, babasını ve anneannesini öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma"ktan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde annesi Minteha (61) ve babası İlyaz Aydın (63) ile anneannesi Ülfet Köse'yi (80), evde uyudukları sırada tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 22 Ekim 2024'te tutuklanan ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen Serdar Aydın (27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede olay günü saat 04.19 sıralarında sanık Serdar Aydın'ın 112 Acil Sağlık ekiplerini aradığı belirtildi. Bu sırada Aydın'ın annesinin bağırdığı ve silah seslerinin geldiği anlatılan iddianamede, sağlık ve polis ekiplerinin adrese gittiği kaydedildi.

İddianamede, ekiplerin evin oturma odasında silahla vurulan Ülfet Köse ve Minteha Aydın'ı ölü, İlyaz Aydın'ı da yaralı buldukları ifade edildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlyaz Aydın'ın kurtarılamadığı belirtilen iddianamede, otopsi raporuna göre ölümlere ateşli silahın neden olduğu bildirildi.

İddianamede, sanığın henüz tespit edilemeyen sebeple tabancayla annesi Minteha Aydın'a ve anneannesi Ülfet Köse'ye yönelik "kadın ve üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez, babası İlyaz Aydın'a yönelik "üst soyu kasten öldürme" suçundan bir kez olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Serdar Aydın, ifadesinde, "Sabaha karşı tabanca sesi duyup uyandım. Odaları kontrol ettiğinde annem, babam ve anneannemin silahla vurulduğunu gördüm." beyanında bulundu.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olay

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 22 Ekim 2024'te annesi Minteha ve babası İlyaz Aydın ile anneannesi Ülfet Köse'yi evlerinde uyudukları sırada tabancayla öldüren Serdar Aydın, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Serdar Aydın, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Aydın, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Aile Katliamı: 3 Müebbet İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:20 Dolar uçmaya başladı Bu rakamı ilk kez gördü Dolar uçmaya başladı! Bu rakamı ilk kez gördü
13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
13:15 Bakanlık’tan Turbo Turabi’nin skandal şarkısına erişim engeli talebi Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
20:07 Denizli’de 7 katlı apartmanda yangın Mahsur kalanlar var Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
19:52 NASA tarih verdi Dünya’ya çarpabilecek bir asteroit var NASA tarih verdi! Dünya'ya çarpabilecek bir asteroit var
19:24 Ahmet Ercan’dan Ege’deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
19:08 Ülkeden kovulan Fransa’yı Türk varlığı rahatsız etti: Boşlukları dolduruyorlar Ülkeden kovulan Fransa'yı Türk varlığı rahatsız etti: Boşlukları dolduruyorlar
19:06 İsrail’in yeni genelkurmay başkanında “Türkiye“ detayı: En önemli görevi... İsrail'in yeni genelkurmay başkanında "Türkiye" detayı: En önemli görevi...
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:44 Antalya’da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi Antalya'da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 14:41:49. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Aile Katliamı: 3 Müebbet İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.