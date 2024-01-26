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Adana'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanı Başından Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Adana'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanı Başından Vurularak Öldürüldü

Adana'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Aslanhan, tuvaletten çıktığı sırada kar maskeli bir kişi tarafından başından vurularak öldürüldü. Şüpheli olay yerinden kaçarken güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı.

Adana\'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanı Başından Vurularak Öldürüldü
26.01.2024 - 14:18,  Güncelleme: 14:20
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ADANA'da akaryakıt istasyonu çalışanı Ahmet Aslanhan'ın (50) başından vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 5 Ekim 2023'te saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İzin gününde çalıştığı akaryakıt istasyonuna gelen Ahmet Aslanhan, tuvalete girdi. Bu sırada istasyonda bekleyen otomobildeki 2 kişiden kar maskeli olan, tuvaletten çıkan Aslanhan'ı başından tabancayla vurdu. Aslanhan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli havaya ateş açıp, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslanhan, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen S.G.'yi gözaltına aldı. S.G. tutuklanırken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kar maskeli kişinin Aslanhan'ın üzerine koşup, tabanca ile ateş ettiği, Aslanhan'ın yere yığıldığı, şüphelinin de havaya ateş ederek kaçtığı görüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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