Adana'da Altın Kolye Hırsızlığına Karşı Kadının Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Altın Kolye Hırsızlığına Karşı Kadının Mücadelesi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadının boynundaki altın kolyesini çalmaya çalışan şüpheli, kadının elindeki çubukla vurarak engel olması sonucu olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin önce adres sorduğu kadının daha sonra kolyeyi çalmaya çalıştığı görülüyor.

04.07.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadının, boynundaki altın kolyesini çalmaya çalışan şüpheliye elindeki çubukla vurarak engel olması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Hadırlı Mahallesi'nde ikamet eden Zahide B, sokakta yürüdüğü sırada yanına bisikletli bir kişi yaklaştı.

Zahide B'ye adres soran şüpheli, daha sonra kadının boynundaki altın kolyesini çalmaya çalıştı.

Kadının elindeki çubukla vurarak engel olması üzerine şüpheli amacına ulaşamadan olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından kadının ihbarda bulunmasıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sokaktaki bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlı M.İ, saklandığı ikamete yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, şüpheli adres sorduğu kadının daha sonra boynundaki kolyeyi çalmaya çalışıyor. Kadının elindeki çubukla vurması üzerine zanlı olay yerinden kaçıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Seyhan, Adana, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Altın Kolye Hırsızlığına Karşı Kadının Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
08:57 3,6 milyon emekliye kötü haber Enflasyondan daha düşük zam alacaklar 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar
08:44 Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye olay hareket Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:23 Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: ’Sonuna Kadar’ kalacağım Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: 'Sonuna Kadar' kalacağım
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
09:08 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Yüksek, Kenan Yıldız’a küfretmiş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş
09:07 Tekirdağ’da şiddetli fırtına: Kamp alanı yerle bir oldu Tekirdağ'da şiddetli fırtına: Kamp alanı yerle bir oldu
08:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı
08:18 Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş’i arkadaşı vurdu Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu
08:17 Rüştü Onur Atilla’dan ’’Boşanmayı ben istemedim’’ diyen eski eşine cevap gecikmedi Rüştü Onur Atilla'dan ''Boşanmayı ben istemedim'' diyen eski eşine cevap gecikmedi
08:12 Bir sigara grubuna 10 TL zam En ucuzu 67 lira oldu Bir sigara grubuna 10 TL zam! En ucuzu 67 lira oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 11:17:00. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Altın Kolye Hırsızlığına Karşı Kadının Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement