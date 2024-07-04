Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadının, boynundaki altın kolyesini çalmaya çalışan şüpheliye elindeki çubukla vurarak engel olması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Hadırlı Mahallesi'nde ikamet eden Zahide B, sokakta yürüdüğü sırada yanına bisikletli bir kişi yaklaştı.
Zahide B'ye adres soran şüpheli, daha sonra kadının boynundaki altın kolyesini çalmaya çalıştı.
Kadının elindeki çubukla vurarak engel olması üzerine şüpheli amacına ulaşamadan olay yerinden kaçtı.
Olayın ardından kadının ihbarda bulunmasıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sokaktaki bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti.
Zanlı M.İ, saklandığı ikamete yapılan baskınla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, şüpheli adres sorduğu kadının daha sonra boynundaki kolyeyi çalmaya çalışıyor. Kadının elindeki çubukla vurması üzerine zanlı olay yerinden kaçıyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Altın Kolye Hırsızlığına Karşı Kadının Mücadelesi - Son Dakika
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