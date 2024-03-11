Adana'da Amcasını Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
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Adana'da Amcasını Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Adana\'da Amcasını Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı amcasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor. Sanık, olayın kendisine saldırı olduğunu savunurken, tanık olarak dinlenen halası da amcasının uyuşturucu kullanması nedeniyle saldırgan davrandığını belirtti.

11.03.2024 18:19  Güncelleme: 18:20
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı amcasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Nazmi S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında olay günü sanık Mehmet Nazmi S'nin ikametin bahçesinde karşılaştığı ve alkol aldığı iddia edilen amcası Burak S. ile tartışmamak için evinin merdivenlerinden yukarı doğru çıktığını belirtti.

Savcı, ayrıca Burak S'nin yeğeni Mehmet Nazmi S'ye küfür ettiği ve tehditte bulunduğunu, elindeki bıçağı salladığını, Mehmet Nazmi S'nin de evinin kapısının önünde duran pompalı tüfeği aldığını, kovalamaca sırasında havaya doğru üç el ateş ettiğini, kovalamacanın devam etmesi üzerine Mehmet Nazmi S'nin amcasını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü ve sanığın haksız tahrik etkisi altında suçu işlediğini bildirerek, Mehmet Nazmi S'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mehmet Nazmi S, olay günü amcasının kendisine aniden küfretmeye başladığını ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Amcam beni öldürmekle tehdit etti. Yanında bulunan bıçakla bana doğru saldırdı. Ben de evimin kapısının önünde duran tüfeği alarak kaçmaya başladım. Ben havaya doğru üç el ateş ettim. Daha sonra yere doğru ateş ettiğimde amcam yaralanmış. Polislere olayı benim yaptığımı söyledim. Olayda benim asla öldürme kastım bulunmamaktadır. Esas hakkında mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep istiyorum."

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın halası B.S. de olay nedeniyle sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek, "Ben olay anını görmedim. Maktul benim kardeşim olur. Burak S. sürekli uyuşturucu madde kullanıyordu. Uyuşturucu temin edemediği zamanlarda sürekli bana ya da diğer kardeşlerime saldırgan bir şekilde davranıyordu. Beni bu nedenden darp ettiği de olmuştur." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı ayrıntılı savunma hazırlaması için sanığa gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 9 Haziran 2023'te tartıştığı amcası Burak S'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet Nazmi S. olaydan bir gün sonra tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Amcasını Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika

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