Cinayet Sanığına 15 Yıl Hapis Cezası

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Çetin K. ile maktul Eyüp Aşçı'nın babası Ali Aşçı ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanıkla maktul Eyüp Aşçı arasında cep telefonu satışı nedeniyle husumet bulunduğunu belirtti.

Eyüp Aşçı'nın Levent Mahallesi'nde sanık Çetin K. tarafından ruhsatsız tabancayla vurulduğunu ifade eden savcı, olay sonrası motosikletiyle kaçan sanığın polis ekiplerince metruk bir binada cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalandığını bildirdi.

Savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık Çetin K, olay günü maktul Eyüp Aşçı'nın kendisine küfrettiğini öne sürerek, "Eyüp Aşçı bizzat evimin önüne gelip bana bağırıp çağırarak küfretti. Eyüp'ün gitmesini bekledim, gitmeyince de aşağıya indim. Aynı gün kendisiyle de yine tartışmıştık. Benim onu öldürme gibi bir kastım yoktu. Öldürmek isteseydim ilk tartıştığımızda öldürürdüm. Mahkemenin vereceği karara razıyım. Takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı.

Maktulün babası Ali Aşçı ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, Çetin K'nın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanık Çetin K'nin cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 15 yıla indirip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 7 Ekim 2022'de Eyüp Aşçı'nın sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki metruk bir evde polis ekiplerince yakalanan zanlı Çetin K, 11 Ekim 2022'de tutuklanmıştı.