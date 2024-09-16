Adana'da Bekçi Bıçakla Yaralandı, Kadın Vuruldu

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla yaralayan kadın, silahla ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Atatürk Caddesi'nde bir taksi sürücüsüyle kavga eden kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, olaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla elinden yaraladı.

Bunun üzerine söz konusu kadın, başka bir çarşı ve mahalle bekçisi tarafından silahla ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralı bekçi ve şüpheli kadın olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında kadının yanında bulunan erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.

Bekçinin silahıyla zanlıya ateş etmesi vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.