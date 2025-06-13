Adana'da Belediye Müdürü Cinayeti - Son Dakika
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Adana'da Belediye Müdürü Cinayeti

Adana\'da Belediye Müdürü Cinayeti
13.06.2025 15:41
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Samet Güdük'ü vuran Mikail Güvenir'in davasında Belediye Başkanı Zeydan Karalar tanık oldu.

ADANA Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü (40) makam odasında tabancayla vurarak öldüren Mikail Güvenir'in (45) yargılandığı davada, Belediye Başkanı Zeydan Karalar tanık sıfatı ile dinlendi. Karalar, "Samet, 20 yıldır benim yanımda çalışan birisidir. Parayla asla işi olan birisi değildir. Sanık, makamında benim özel kalem müdür vekilimi öldürdü. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Olay, 12 Şubat 2024'te saat 12.00 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi binasında meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan Mikail Güvenir, bir süre makamında sohbet ettiği Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'e ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirlenen Samet Güdük hayatını kaybetti, Güvenir de polis merkezine gidip, teslim oldu. Samet Güdük'ün kendisini dolandırdığını iddia eden Mikail Güvenir tutuklandı.

BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Cinayetle ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet savcısı, Güvenir hakkında 'Tasarlayarak öldürme', 'Zincirleme şekilde silahla tehdit', 'Kamu malına zarar verme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Mikail Güvenir, maktul Güdük'ün ailesi, tanıklar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile taraf avukatları katıldı.

'BENİ SÜREKLİ GEÇİŞTİRDİ'

Sanık Güvenir, olaydan 2 yıl önce işe girdiğini belirterek, "Samet Güdük, bana belediyeye ait bir arazinin satışı ile ilgili bir teklifte bulundu. 'Belediyeye ait kelepir bir arazi var, bunu kiralayalım' dedi. Ben bu konuyla ilgili Samet Güdük ile anlaştım. Arsanın kira bedeli için muhtelif zamanlarda kendisine parça parça para götürdüm. Daha sonra bu konu sebebiyle aramızda anlaşmazlık meydana geldi. Konuyu konuşmak için yanına gittiğimde beni sürekli geçiştirdi. Ben kendisine yumurta kolisi içinde para götürdüm. Olay günü kendisini öldürme amacım yoktu. Korkutmak amacıyla ateş ettim. Polise kendim teslim oldum. Kimseyi silahla tehdit etmedim. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ederim" diye konuştu.

'SANIK BANA DA SİLAH DOĞRULTTU'

Müşteki olarak dinlenen belediyenin özel güvenlik görevlisi G.S. de "Samet Güdük'ün makam odasından 3 el silah sesi duydum. Odaya doğru yöneldiğimde sanık bana da silah doğrulttu. Bana, 'Seni de vururum' dedi. Daha sonra aşağı doğru koşmaya başladı. Aşağı inerken silah tekrar patladı. Kendisi binadan dışarı çıktı. Samet Güdük'ün odasına gittiğimde kanlar içinde yerde yatıyordu. Ben hemen Samet Güdük'e tampon yaptım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

'SANIK TÜM SAVUNMASINDA YALAN SÖYLEDİ'

Tanık sıfatıyla dinlenen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise şöyle dedi: "Sanık, bütün savunmasında yalan söyledi. Samet, 20 yıldır benim yanımda çalışan birisidir. Parayla asla işi olan birisi değildir. Sanık, kumar oynayan ve kumar borcu olan birisidir. Samet ile bir sorunu varsa gelip benimle konuşabilirdi. Sanık, makamında benim özel kalem müdür vekilimi öldürdü. Kendisinden şikayetçiyim."

DURUŞMA ERTELENDİ

Maktul Güdük'ün annesi Esma Güdük de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına, sanığın mal varlığına ilişkin tapu kayıtlarının ve banka hesaplarının ilgili kurumlardan sorulmasına, diğer tanıkların gelecek duruşmada dinlenilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar verip, duruşmayı 31 Ekim'e erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Belediye Müdürü Cinayeti - Son Dakika

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