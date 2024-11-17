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Adana'da Bir Garip Dostluk

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Yakup Asrinam, horozu ve keçileriyle hayatını renklendiriyor, herkesi şaşırtıyor.

17.11.2024 09:52
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Gören herkesi hayrete düşüren 'Bir garip dostluk'

Horozuyla motosiklete biniyor, keçileriyle sokakta geziyor

Yakup Asrinam:

"Herkes bana 'Nuh'un gemisi' diye sesleniyor"

ADANA - Adana'da bir kişi birini 8, diğerini 2 yıldır beslediği "Nazlı ve Zeyno" ismini verdiği keçileri ile 6 aydır beslediği "Şaban" ismini verdiği horoz ile her yere birlikte gidip geliyor. "Şaban"ı omzuna alan şahıs, arkasından gelen keçileriyle birlikte hem markete gidiyor hem de mahallede yürüyüş yaparak herkesin ilgisini çekiyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Yakup Asrinam (43), askerde yaşadığı rahatsızlık sonucu doktor tavsiyesi üzerine önce bir köpek sahiplendi. Köpeği öldükten sonra pazardan bir keçi alan Asrinam, keçiye "Nazlı" ismini koyup arkadaşlık bağı kurdu. Her yere keçisiyle birlikte gidip gelen Asrinam, 2 sene önce keçisi de tek başına sıkılmasın diye "Nazlı" adını verdiği bir keçi daha satın aldı.

Keçileri ile birlikte yaşamaya başlayan Asrinam, keçileri ile geziyor, spor yapıyor, kahvehaneye gidiyor hatta onlarla birlikte yemek yiyor.

Horoz da sahiplendi

Son olarak Şaban ismini verdiği horozu sahiplenen Asrinam, gören herkesi gülümsetiyor. Horozu omzuna alarak gezen Asrinam'ı keçileri de arkasından takip ediyor. Ayrıca Asrinam, horozuyla birlikte motosiklete biniyor ve tur atıyor.

Görenlerin çok şaşırdığını anlatan Yakup Asrinam, "Ben askere gittiğimde hastalık geçirdim ve çok uzun bir tedavi gördüm. Bu sürede psikiyatri tedavisi görmem gerektiğini söyledi. Bende bunu kabul etmeyince doktorum bana 'Bir hayvan sahiplen' dedi. Bunun üzerine golden cinsi bir köpek sahiplendim. Ardından da keçi aldım. Adını Nazlı, koydum. 2 sene sonra Nazlı durmadan karnımın sol tarafına vuruyordu. En son sert bir darbe vurdu ve doktora gittim. Doktor bunun üzerine sol böbreğimin olmadığını söyledi. O zaman Nazlı ile arkadaşlığımız daha da pekişti" dedi.

"Herkes bana 'Nuh'un gemisi' diye sesleniyorlar"

Horoz ve keçilerle mutlu olduğunu söyleyen Asrinam, "Hem insan hem de hayvanlarda sevgi, saygı olduğu sürece bu dünya yaşanılabilir bir yer aslında. Nazlı ile 8 yıldır, Zeyno ile 2 senedir, Şaban ile de 6 aydır birlikteyiz. Şaban ile bu yaz denize götürdüm. 4 gün tatil yaptık. Herkes bana 'Nuh'un gemisi' diye sesleniyor" ifadelerini kullandı.

Horozu için 20 bin lira para teklif edildiğini vurgulayan Yakup Asrinam, "Şaban için geçen gün birisi 20 bin lira verdi. 20 bin değil, 100 bin lira verseler yine vermem. Onlar benim evlatlarım, ben onlardan ayrılamam. Ancak ben ölürsem onlardan ayrılırım" diye konuştu.

Mahalle esnafından Hüseyin Begar ise keçi ve horozlara alıştıklarını söyleyerek, "İlk gördüğümde çok şaşırıyordum ama artık çok alıştık. Bütün mahalle alıştı Yakup ve hayvanlarına. Sadece keçilerin markete girişi yasak. Çünkü marketi dağıtıyorlar. Horozda bir sıkıntı yok. O Yakup'un omzunda geziyor" dedi.

Adana\'da Bir Garip Dostluk
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Bir Garip Dostluk - Son Dakika

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