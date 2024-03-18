Adana\'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Fenerbahçe Kafilesi Trabzon'dan Ayrıldı

Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından yaşanan olayların ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Yüzlerce sarı-lacivertli taraftar da kafileyi karşılamak için havalimanına akın etti. Fenerbahçe yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular coşkuyla karşılandıktan sonra havalimanından ayrıldı.