Adana'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi'ndeki bir iş yerinden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
Burdur'da bir otomobil, boş araziye bırakıldıktan sonra çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen söndürülemeyerek otomobilin tamamen yanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında meydana gelen kazada, bir otomobilin atv motora çarpması sonucu atv sürücüsü ağır yaralandı. Kazada devrilen atv'in altında kalan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından yaşanan olayların ardından Trabzon'dan ayrılan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Kafileyi karşılamak isteyen yüzlerce taraftar da havalimanına akın etti ve coşkuyla karşıladı.
Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından yaşanan olayların ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Yüzlerce sarı-lacivertli taraftar da kafileyi karşılamak için havalimanına akın etti. Fenerbahçe yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular coşkuyla karşılandıktan sonra havalimanından ayrıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikten sonra İstanbul'a döndü. Trabzon'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, burada yaklaşık 2 bin kişilik bir taraftar topluluğu tarafından karşılandı. Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, taraftara teşekkür ederek Fenerbahçe'nin büyüklüğünü vurguladı. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarları selamladıktan sonra ayrılan otobüsle alandan ayrıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?