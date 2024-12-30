Adana\'da Bölge SMA Tarama Laboratuvarı Açıldı

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ADANA'da kas güçsüzlüğüne yol açan genetik bir rahatsızlık olan Spinal Musküler Atrofi'yle (SMA) etkin mücadele amacıyla çevredeki kentlere de hizmet verecek Bölge SMA Tarama Laboratuvarı açıldı. Açılışta konuşan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Köksal Hamzaoğlu, " Türkiye'de yılda yaklaşık 581 bin kişi Ulusal Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programından geçiyor. Bundan sonra bu rakamın yaklaşık 50 binini Adana'da gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı kapsamında SMA hastalığının önlenmesi konusunda etkin mücadelede yer alan tarama faaliyetlerini daha ileri safhaya taşımak, daha hızlı ve verimli hizmet vermek amacıyla Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Seyhan Devlet Hastanesi yerleşkesinde Bölge SMA Tarama Laboratuvarı kuruldu. Adana'nın yanı sıra Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin ve Kilis'e de ücretsiz hizmet verecek olan laboratuvarın açılışı Adana Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Yiğit, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Köksal Hamzaoğlu, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar ve çok sayıda doktorun katılıyla gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın gelecek nesillerin sağlığı için çok sayıda tarama programı uyguladığını anlatan Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Köksal Hamzaoğlu, "SMA hastalığının taşıyıcı taramasını yapan laboratuvarlarımızdan bir tanesini Adana'da açıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın referans laboratuvarları dışında bölge laboratuvarı olarak yetkilendirilen ilk laboratuvar Adana'da oldu. Burada hem evlilik öncesi taramasını hem de yeni doğan tarama testlerini gerçekleştireceğiz" dedi.

TÜRKİYE'DE YILDA 581 BİN KİŞİYE SMA TARAMASI

Türkiye'de yılda yaklaşık 581 bin kişinin Ulusal Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı'ndan geçtiğini belirten Dr. Köksal Hamzaoğlu, "Bundan sonra evlilik öncesi SMA taramasının, yılda yaklaşık 50 binini Adana'da gerçekleştireceğiz. Yaptığımız 2 haftalık çalışmada burada 800'e yakın kişi taramadan geçti. Bu anlamda hedefimizi tutturacağımızı düşünüyoruz. İlimizde bilinçlendirme çalışmalarıyla birlikte bu hastalıkla daha iyi mücadele edebilecek şartlara sahip olacağız. Adana dışında 5 ilimizin de SMA taramaları buraya gelecek ve bölgeye hizmet etmiş olacak" diye konuştu.

ŞÜPHELİ DURUMDA TIBBİ GENETİK POLİKLİNİLİĞİ'NE SEVK EDİLİYOR

Öte yandan, Adana'da 3 Ocak 2022 tarihi itibarıyla, aile sağlığı merkezlerinden alınan kan örnekleriyle toplamda 50 bin 580 kişinin SMA taramasından geçtiği, bunlardan bin 285'inin tarama sonucu taşıyıcılığı şüpheli bulunduğu bildirildi. SMA taraması şüpheli bulunan 41 çiftin ise aile hekimliği birimleri tarafından genetik danışmanlık hizmeti verilerek Adana Şehir Hastanesi Tıbbi Genetik Polikliniliği'ne sevk edildiği açıklandı.

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,