Adana'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yapıldı - Son Dakika
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Adana'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yapıldı

Adana\'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yapıldı

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin, kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantıda bir araya geldi.

20.12.2024 16:17
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Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Esma Ersin, kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantıda bir araya geldi.

Yiğit, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ülke olarak hiç kimseye karşı ayrımcılık ve kayırmacılık olmayacak bir noktaya doğru ilerlediklerini söyledi.

Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin çağdaş hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ettiğini vurgulayan Yiğit, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da aynı şekilde ülkemizin mutluluğu, refaha kavuşması için varını yoğunu ortaya koyuyor. İktidarıyla, muhalefetiyle bir ve beraber hissettiğimiz sürece önümüze çıkacak hiçbir güç tanımıyorum. Bu anlamda ülkemizin birliğini ve beraberliğini temsil eden siz değerli kardeşlerimiz, canlarımız, dostlarımız, dernek başkanlarımız, siz belli cemiyeti, grubu, vesaireyi değil, insanımızı, halkımızı, Türk insanını temsil ediyorsunuz. Onlarla birlikte onların isteklerini belli noktalarda belli mahfillerde dile getiriyorsunuz."

"Asıl niyetimiz hemhal olmak"

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Ersin de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamlarını getirdiğini ifade etti.

Toplantıya yoğun katılımdan memnuniyet duyduğunu dile getiren Ersin, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızla İstanbul Valiliğinden bu yana 5 yıldır beraber çalışmaktayız. İstanbul'da çok güzel birlik sağladık. Her ay bir ilçede toplantı yaparak cemevi yöneticilerimizi, derneklerimizi toparladık. Bunu şimdi tüm Türkiye'de yapalım istedik. Burası benim ziyarette bulunduğumu 49'uncu il. Temel amacımız şu; herkesle tanış olmak, her kapıyı çalmak, Türkiye'nin huzuru için her kapıda var olmak. Bu yüzden de bugün sizlerin yanınızdayız. Ankara'da bir kapınız var, 'Bunu bilin.' diye geldik. O kapı, telefonlar size 7 gün 24 saat açık. Asıl niyetimiz, hemhal olmak. Bunlar için buradayız."

Basına kapalı devam eden toplantıya, kentteki cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yapıldı - Son Dakika

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