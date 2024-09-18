Adana'da Cinayet Davasında 2 Sanık Hakkında Talep - Son Dakika
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Adana'da Cinayet Davasında 2 Sanık Hakkında Talep

Adana'da güvenlik görevlisini öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi, tutukluluk halleri devam ediyor.

18.09.2024 19:17
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin darbedilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tanık Y.E. ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkemede beyanı alınan tanık Y.E. olay öncesinde sanıklar Cihad A. ve Erhan Ü'nün kendisini otogara bıraktığını belirterek, "Araba içinde cinayete ilişkin herhangi bir konu konuşulmadı. Tam aksine sıradan olaylardan bahsedildi. Olay günü alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olduklarına şahit olmadım. Cinayete ilişkin görgüm yoktur." ifadesini kullandı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Cihad A, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Diğer sanık Erhan Ü. de olay günü maktul Gökhan Şahin'i öldürme amaçlarının olmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi, bu celse gelmeyen tanıkların diğer duruşma dinlenilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32), 6 Haziran 2023'te tartıştığı Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip bıçaklanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheliler Cihad A. ve Erhan Ü, 8 Haziran 2023'te tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da Cinayet Davasında 2 Sanık Hakkında Talep - Son Dakika
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