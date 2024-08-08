Adana'da DEAŞ için para gönderdiği iddia edilen sanığa 10 yıl hapis istemi

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Adana'da terör örgütü DEAŞ için para gönderdiği iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiri uygulanan T.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede T.Y'nin, kentte DEAŞ lehine faaliyet yürüttüğü, finansal kaynak sağlamak için para topladığı ve "terör örgütü üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Sanığın, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan kamu davası açılan H.C'ye 23 bin 205 lira gönderdiği, bu para transferi ve diğer delillere ilişkin makul açıklama getiremediği iddianamede anlatıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.