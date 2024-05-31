Adana\'da Dilencilik Kavgası: Terlik ve Çantalar Havada Uçuştu

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ADANA'da, iki kadının "Bölgemde dilenemezsin" diyerek, birbirlerine terlik ve çantalarla saldırdıkları kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu iki kadından biri diğerine sokak ortasında "Benim bölgemde dilenemezsin" dedi. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirilerine terlik ve çantalarla saldırdı. Kavga sokakta bulunanların müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.