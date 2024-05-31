Adana'da Dilencilik Kavgası: Terlik ve Çantalar Havada Uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Dilencilik Kavgası: Terlik ve Çantalar Havada Uçuştu

Geniş Video İzle

Adana'da iki kadın arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Suriye uyruklu kadınlar, 'Bölgemde dilenemezsin' tartışmasıyla birbirlerine terlik ve çantalarla saldırdı. Kavgaya sokakta bulunanlar müdahale etti ve olay büyümeden sonlandırıldı.

31.05.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da, iki kadının "Bölgemde dilenemezsin" diyerek, birbirlerine terlik ve çantalarla saldırdıkları kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu iki kadından biri diğerine sokak ortasında "Benim bölgemde dilenemezsin" dedi. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirilerine terlik ve çantalarla saldırdı. Kavga sokakta bulunanların müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana\'da Dilencilik Kavgası: Terlik ve Çantalar Havada Uçuştu
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Kavga, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Dilencilik Kavgası: Terlik ve Çantalar Havada Uçuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:11:15. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Dilencilik Kavgası: Terlik ve Çantalar Havada Uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement