Adana\'da Dolandırıcılık Skandalı: Otomotiv Satış Danışmanı İntihar Etti

ADANA'da satış danışmanı S.E. (40), çalıştığı otomotiv bayisinde sahte plaka ve ruhsatla usulsüz satış yaparak müşterilerini dolandırdıktan sonra yaşamını yitirdi. Araçları alan kişiler, otomotiv bayisi önünde toplanıp milyonlarca lira dolandırıldıklarını belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki bir otomotiv satış bayisinde çalışan satış danışmanı S.E., iddiaya göre yüksek miktardaki borçları nedeniyle müşterilerine usulsüz satış yaptı. Birkaç aydır bayiye gelen müşterilere, beğendikleri araçları piyasa değerinin 200-300 bin lira altında fiyat sunan S.E., her birine çeşitli IBAN numaraları atarak para göndermelerini istedi. Şirketin hesabına girmesi gereken milyonlarca lirayı zimmetine geçiren S.E., sahte plaka ve ruhsat düzenleyerek bazı araçları mağdurlara teslim etti. S.E., bir süre sonra pişman olup yaptığı dolandırıcılığı iş yeri sahibine anlatarak, ailesine de "Yaptıklarımın tüm sorumlusu benim. Hayatı sizin için daha çok zorlaştırmak istemiyorum, kendinize iyi bakın" yazılı bir mektup bırakarak evinin avlusunda kendini astı. Çalışanı tarafından dolandırıldığını firma durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Trafiğe çıkışı yasak olan sahte plakalı ve ruhsatlı araçlardan 8'i, polis tarafından mağdurlardan geri alınarak yediemin otoparkına çekildi. Şikayet üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatan polis, mağdurların para gönderdiği hesapları da incelemeye aldı. Dolandırılan mağdurlar ise dün bayi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

2 MİLYON 926 BİN LİRA DOLANDIRILDI

Selahattin Nebioğlu aynı bayiden daha önce 3 kez daha otomobil aldığını ancak bu kez 2 milyon 926 bin lira dolandırıldığını belirterek, "Son araç almaya geldiğimde pazarlık yapıp 2 milyon 854 bin liraya bana bağladılar. 72 bin lirada aksesuar bedeli olmak üzere 2 milyon 926 bin lira bu bayiye para ödedim. 'Bayramdan sonra arabaya zam gelirse biz seni zamdan muaf tutacağız ama fiyatı düşerse düşüreceğiz' dediler. Araba fiyatı düşmedi. Ben aynı gün gönderdikleri IBAN numarasına önce 200 bin lira kapora daha sonra aracın bedelinin tamamını attım. Bana 01 SN 326 plaka verdiler. Sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nden beni aradılar. 'Araba ile ilgili dolandırıcılık olmuş' dediler. Şu an mağduruz. Bana arabayı teslim ettiler ama emniyet elimizden geri aldı" diye konuştu.

AYNI ARAÇ BAŞKA KİŞİLERE DE SATILMIŞ

Yakup Çilenti ise aynı bayiden 4'üncü arabasını aldığını ancak dolandırıldığını ifade ederek, "Aynı aracı bize sahte plaka, sahte ruhsatla sattılar. Aynı arabayı bizle birlikte başka kişilere de satmışlar. Geçen hafta perşembe günü aracı sahte plaka ve sahte ruhsatla bize teslim ettiler. Dün gece de emniyetten geldiler. Arabanın plakasının sahte olduğunu aracın usulsüz şekilde bize teslim edildiğini gerekçe göstererek arabayı bizden geri aldılar. Şu anda sadece benim 3 milyon zararım var. IBAN ve dekontların hepsi elimde. Şimdilik benimle birlikte 15-20 mağdur var. Firma da kendilerinin de mağdur olduğunu söylüyor. Biz herkesten şikayetçiyiz" dedi.