Adana'da dolmuş şoförlerinden özel halk otobüslerine saldırı! Taş ve sopalar havada uçuştu - Son Dakika
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Adana'da dolmuş şoförlerinden özel halk otobüslerine saldırı! Taş ve sopalar havada uçuştu

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Adana\'da dolmuş şoförlerinden özel halk otobüslerine saldırı! Taş ve sopalar havada uçuştu
01.06.2025 19:29
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Adana\'da dolmuş şoförlerinden özel halk otobüslerine saldırı! Taş ve sopalar havada uçuştu
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Adana'da bazı dolmuş şoförleri, güzergahlarına dahil edilen özel halk otobüslerine taş, sopa ve tabancayla saldırdı. Olay sonucu 3 kişi yaralanırken; saldırı anları kameralara yansıdı. Öte yandan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da bazı dolmuş şoförleri, güzergahlarına dahil eden özel halk otobüslerine taş, sopa ve tabancayla saldırdı. Olaylarda bir şoförü darbeden şüphelilerin, tabancayla ateş açıp otobüsün camlarını da taşla kırdığı anlar araç ve iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yeni toplu taşıma düzenlemesi kapsamında, Buruk güzergahında yeni özel halk otobüsü hattı dahil edildi.

DOLMUŞ ŞOFÖRLERİ TEPKİ GÖSTERDİ ORTALIK KARIŞTI

Bu duruma tepki gösteren dolmuş şoförleri ile özel halk otobüsü şoförleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Dün akşam saatlerinde bir dolmuş şoförü ile beraberindekiler, akaryakıt istasyonunda yakıt alan özel halk otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı. Şüpheliler, ismi öğrenilemeyen şoförü sopa ve yumruklarla darbetti.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Şoför şüphelilerin elinden kurtulup otobüse binerek, bölgeden uzaklaşmak istedi. Bu sırada şüphelilerden biri, otobüsün açık olan kapısına tabancayla ateş etti. Otobüs şoförü koşarak kaçmaya çalışırken feci şekilde darbedildi. Bu sırada gruptakilerden bir kişi, otomobille şoförü ezmeye çalıştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Başka bir olayda ise şüpheliler, bir özel halk otobüsünün önünü dolmuşla kesti. Dolmuş şoförü yerden aldığı çok sayıda kaldırım taşıyla otobüsün ön camını kırdı. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olaylarda yaralanan 3 özel halk otobüsü şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da dolmuş şoförlerinden özel halk otobüslerine saldırı! Taş ve sopalar havada uçuştu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emekli Tahminci:
    Bu nasil is bunlar mafya olmuslar babasinin yolu sanki buna dur demek lazım 1 0 Yanıtla
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