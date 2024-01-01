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Adana'da Elektrikli Sobanın Devrilmesi Sonucu Çıkan Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Elektrikli Sobanın Devrilmesi Sonucu Çıkan Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen Enis (39) ile eşi Nazan (34) ve 2 yaşındaki ikiz çocuklarından Kaan Lamba hayatını kaybetti. Kalp masajıyla hayata döndürülen diğer ikiz kardeş Demir Lamba ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana\'da Elektrikli Sobanın Devrilmesi Sonucu Çıkan Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
01.01.2024 - 23:16,  Güncelleme: 23:40
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ADANA'da bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen Enis (39) ile eşi Nazan (34) ve 2 yaşındaki ikiz çocuklarından Kaan Lamba hayatını kaybetti. Kalp masajıyla hayata döndürülen diğer ikiz kardeş Demir Lamba ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde Lamba ailesi, iddiaya göre, gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu. Saat 06.00 sıralarında ailenin evinden dumanlar çıktığını gören komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. İçeri giren ekipler, Enis Lamba ile eşi Nazan ve 2 yaşındaki ikiz çocukları Kaan ve Demir Lamba'nın dumandan zehirlenerek yerde hareketsiz yattıklarını gördü. Ekipler, Enis, Nazan ve Kaan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalbi duran Demir ise itfaiye ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürüldükten sonra ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demir Lamba'nın hayati tehlisinin devam ettiği belirtildi. Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

İlk incelemelere göre, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangının çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da Elektrikli Sobanın Devrilmesi Sonucu Çıkan Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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