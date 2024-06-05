Adana\'da tartıştığı karısını öldüren emekli astsubay hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı karısını tabancayla vurarak öldüren emekli astsubay sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde 26 Ekim 2023'te Seda E'nin evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan eşi Yaşar E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Seda E. ile kocası Yaşar E. arasında araç meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ve sanığın 3 çocuğunun yanında eşine tabancayla ateş açtığı belirtildi.

Seda E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği anlatılan iddianamede, maktulün cinayetten bir gün önce doğum gününün olduğu ve Yaşar E'nin eşinin doğum gününü kutladığı bilgisine yer verilerek, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Yaşar E, "Olay günü, eşim birlikte terziye gitmemizi söyledi. İşten ne zaman çıkacağımı bilmediğim için dolmuşa binerek terziye gitmesini söyledim. Tartışma çıktı, tabancamı çıkartıp, korkutmak amacıyla eşime doğrulttum. Eşimin silahı çekiştirmesi sonucu silah ateş aldı ve eşime isabet etti. Silahımı, eşimi öldürmek kastıyla doğrultmadım." beyanında bulundu.

Tutuklu sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.