Adana'da 2 kilo 370 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'ndaki denetim sırasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Plakası öğrenilemeyen araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan incelemede, bagajdaki yedek lastik bölümüne gizlenmiş poşette 2 kilo 370 gram esrar bulundu.
Ekipler, sürücü Eyüp K. (33) ve yanındaki Sözdar Ö'yü (19) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Esrar Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?