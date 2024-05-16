Adana'da evlerindeki elektrik panosunda 935 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da evlerindeki elektrik panosunda 935 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

Adana\'da evlerindeki elektrik panosunda 935 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

Adana'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir evin elektrik panosunda gizlenmiş 935 uyuşturucu hap bulundu. Evde bulunan L.K. ve N.S. isimli şüpheliler, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucuyu kullanmak için bulundurduklarını iddia etti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

16.05.2024 10:23
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Adana'da evlerindeki elektrik panosunda 935 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramalar sonucu evin damındaki elektrik panosuna gizlenmiş poşette 935 uyuşturucu hap buldu.

Bunun üzerine, adresteki L.K. (23) ve N.S. (36) "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinde, kullanmak için uyuşturucuyu bulundurduklarını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da evlerindeki elektrik panosunda 935 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da evlerindeki elektrik panosunda 935 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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