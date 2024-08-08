Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana\'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için önlem alındı.

08.08.2024 09:10
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Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için önlem alındı. İtfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, gazetecilere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yangın ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Kandemir, "Burası kağıt ve geri dönüşüm fabrikası. Yanan yeri çepeçevre kuşattık. Yangın şu anda kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Su ve köpük takviyesi yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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