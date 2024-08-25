Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Kışla Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araç sürüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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